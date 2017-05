Alan Wake jeszcze przez 30 godzin za 1/10 ceny!

Gra Alan Wake, która dotychczas kosztowała 27,99€ jeszcze przez 30 godzin będzie dostępna na platformie Steam za zaledwie 2,79€. Po tym czasie gra zniknie zarówno ze Steam-a, jak i ze sklepu Xbox Store. Jak poinformowało studio Remedy Entertainment - twórcy gry Alan Wake - powodem usunięcia gry z dystrybucji jest wygaśnięcie licencji uprawniającej wydawcę tytułu do korzystania z wbudowanej w grę muzyki. Chodzi o wplecione w fabułę piosenki Roya Orbisona, Nicka Cave'a oraz Davida Bowiego. Nieco ponad 10 zł za nienowy (gra miała swój debiut w 2012 roku), ale wciąż zbierający bardzo wysokie noty tytuł to znakomita okazja dla miłośników gier przygodowych z elementami horroru. Osoby, które wcześniej kupiły grę za pośrednictwem Steam i Xbox Store, jak również gracze, którzy zdecydują się na zakup za obniżoną cenę nie muszą się obawiać, że po weekendzie gra "zniknie" z ich kont. Kupiony produkt wciąż będzie dostępny w bibliotece gier użytkownika konta Steam. W przypadku Xbox Store, twórcy gry nie mogli zorganizować obniżki ze względu na kontrolę Microsoftu nad cenami w tym sklepie. Gra Alan Wake jest dostępna na trzy platformy sprzętowe: Xbox One (wsteczna kompatybilność), Xbox 360 oraz PC. Wersję PC można kupić tylko w sklepie Steam, tam też znajdziemy trzy pakiety. Sama gra Alan Wake w cenie 2,79€, Alan Wake Collector's Edition w cene 3,19€ oraz Alan Wake Franchise w cenie 3,69€.