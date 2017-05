Piękna polska gra w kolorze indygo

Nowe, polskie studio niezależne, Pigmentum, podjęło się próby przybliżenia sposobu pojmowania rzeczywistości przez osoby doświadczające depresji. W ich grze, Indygo, wcielamy się w malarza, który cierpi na zaburzenia nastroju. W ich wyniku od kilku miesięcy nie opuszcza swojej pracowni. Naszym zadaniem będzie rozwiązywanie zagadek, prowadzenie korespondencji i podejmowanie decyzji, które skłonią bohatera do wyjścia z izolacji. Indygo znaleźliśmy na niedawnym Pyrkonie. Gra wyróżniała się unikatową, ręcznie rysowaną grafiką, utrzymaną w melancholijnej kolorystyce (tytułowe indygo) i obietnicą kilku zakończeń fabularnych. Polskich gier, opowiadających poruszającą historię jest wciąż niewiele, a tu dodatkowo mamy nawiązanie do problemu, z którym często zmagamy się, jeśli nie my sami, to nasi bliscy. Indygo zajęło pierwsze miejsce w konkursie Szkoły Twórców Gier Microsoft 2015 i aktualnie stara się dostać na platformę Steam. Jeśli uważacie, że warto dać jej szansę, oddajcie swój głos na tę produkcję. Premiera gry planowana jest najwcześniej na kwiecień 2017 roku (drugi kwartał).