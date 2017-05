To the Moon już na smartfonach i tabletach

To the Moon zostało wydane w 2011 roku na komputerach PC przez kanadyjskiego projektanta Kana Gao. Ta niepozorna gra za sprawą fascynującej historii i poruszającej muzyki odbiła się szerokim echem w branży. Produkcja urzeka nieskomplikowaną mechaniką - trzeba po prostu eksplorować świat i rozmawiać. W fabule jest miejsce na przygodę, tajemnicę, marzenia i miłość. Gra zabiera nas do niezbyt odległej przyszłości. Pewna korporacja spełnia życzenia osób, które są na łożu śmierci. Para doktorów łączy się z umysłem umierającego mężczyzny, Johnny'ego, którego ostatnim marzeniem jest podróż na Księżyc. By sprostać temu zadaniu naukowcy muszą dotrzeć do jak najwcześniejszego wspomnienia Johny'ego by zaszczepić mu taką ambicję. W trakcie wędrówki w przeszłość misja doktorów komplikuje się. Dlaczego staruszek tak bardzo chce polecieć na Księżyc? Jakie tajemnice skrywa jego umysł? O czym nigdy nikomu nie powiedział? To The Moon zdobyło nagrodę Steam Awards w kategorii "Ja nie płaczę, coś tylko wpadło mi do oka". Jeśli wciąż macie wątpliwości, czy warto poznać tę grę, przeczytajcie naszą recenzję, która szerzej ją opisuje.