Oto ostatnia gra Nintendo na Wii U

Nintendo Wii U, niestety, szybko odejdzie w zapomnienie. Konsoli nie udało się nawiązać równej walki z PlayStation czy Xboxem i miejmy nadzieję, że nadciągający już w marcu Switch okaże się wielkim sukcesem.

Jej producent zaczyna już się z nią żegnać i nie będzie już na nią wydawał gier, choć nadal będą mogły to robić firmy zewnętrzne. Wyda na nią ostatnią grę i to nie byle jaką. Będzie to The Legend of Zelda: Breath of the Wild, czyli kolejna odsłona kultowej już sagi o Zeldzie.

Nie możemy się doczekać!