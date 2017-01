Star Citizen zebrał już 141 milionów dolarów

Zbiórka na ten projekt w serwisie Kickstarter zakończyła się w 2012 roku, jednak studio Cloud Emporium Games znalazło kilka całkiem niezłych sposobów na to, aby budżet tej gry wciąż się powiększał. Gracze kupują na przykład kolekcjonerskie wersje statków kosmicznych (niektóre kosztują nawet kilkaset dolarów), czy... polisy ubezpieczeniowe na wypadek utraty swojego pojazdu w przestrzeni kosmicznej. Do tego dochodzi też możliwość zakupu samej gry, która.. nadal daleka jest od ukończenia. Zresztą, jeśli interesujecie się nowinkami ze świata gier wideo, z pewnością spotkaliście się z żartami, że Star Citizen prawdopodobnie nigdy nie powstanie. W grudniu ukazała się wersja Alpha gry oznaczona numerem 2.6, gdzie mogliśmy przetestować m.in. moduł FPS pt. "Star Marine". Zapowiedziana na ten rok (nie, nie znamy dokładniejszego terminu) wersja beta ma umożliwić graczom zwiedzanie części galaktyki - więcej szczegółów ujawnione zostanie zapewne bliżej premiery wersji beta, co samo w sobie brzmi dość absurdalnie.