Zobacz jak polscy aktorzy podkładają głosy pod sequel kultowego RPG-a

Torment: Tides of Numenera zabiera graczy w niezwykła podróż do Dziewiątego Świata – na Ziemię za miliard lat. To klasyczny RPG, w którym warstwa tekstowa i narracja grają pierwsze skrzypce. Dlatego tak ważna w przypadku tego tytułu jest polska lokalizacja. O jakość dubbingu nie musimy się martwić. W grze usłyszymy aktorów, którzy nie raz wykazali już, że świetnie radzą sobie z zadaniem m.in. Piotra Fronczewskiego w roli narratora, Aleksandrę Szwed, która wciela się w rolę Matkiny oraz Andrzeja Blumenfelda, użyczającego głosu Aligernowi. Torment: Tides of Numenera zadebiutuje w cenie 159,90 zł na PC oraz 199,90 zł na konsolach. Można składać zamówienia przedpremierowe na Day One Edition i Edycję Kolekcjonerską. Osoby decydujące się na wcześniejsze zamówienie otrzymają ekskluzywnego, limitowanego steelbooka. Premiera już 28 lutego.