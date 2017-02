Mass Effect: Andromeda - Polak zostanie Pionierem!

Arka Hyperion to wielki statek w grze, którego celem jest odnalezienie w galaktyce nowego miejsca na zasiedlenie ludzkości. Od dłuższego czasu gracze mogą dołączyć do tzw. Inicjatywy Andromeda, czyli wydarzenia, w którym cyklicznie prezentowane są materiały dotyczące nadchodzącej produkcji i fakty związane z eksploracją kosmosu. Spośród popularnych youtuberów z całego świata Bioware wytypowało sześć osób, które spędzą trzy dni w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tam przejdą szkolenie, jakiemu poddawani są prawdziwi astronauci. Wydarzenie będzie oczywiście rejestrowane i każdy zainteresowany będzie mógł śledzić postępy swoich ulubieńców w sieci. Miłą wiadomością jest obecność w zespole polskiego youtubera z kanału SciFun, który znany jest z prezentowania naukowych ciekawostek w przystępny i zabawny sposób. Oprócz niego będziemy mogli obserwować także: Squeezie z Francji

TheGrefG z Hiszpanii

Pietsmieta z Niemiec

Jane z Outside Xbox z Wielkiej Brytanii

Steffana z Wielkiej Brytanii Przypominamy, że Mass Effect: Andromeda zadebiutuje na komputerach PC i konsolach nowej generacji 23 marca br.