To największa aktualizacja Pokémon Go w historii

Jeszcze w tym tygodniu w Sklepie Play i w App Store pojawi się aktualizacja gry Pokémon Go, która wprowadzi 80 nowych Pokémonów do złapania. Oprócz tego pojawią się nowe przedmioty, ewolucje, berries, awatary a nawet pojawią się modyfikacje do mechaniki gry. Te nowe 80 Pokémonów pochodzi z drugiej generacji z Pokémon Gold i Silcer, a więc Johto Pokémon. Wszystkie będzie można spotkać w terenie, więc nie trzeba będzie warować przy jajku by czekać aż się wyklują. Gracze zyskają też dostęp do nowych przedmiotów do ewolucji, choć na razie nie wiadomo jak będą działać i jak je zdobyć. Nie wiadomo również jak będzie wyglądał „encounter gameplay”, który został zapowiedziany przez twórców. Dwie nowe berries to albo podwojenie zarobku z następnego udanego polowania, albo spowolnienie ruchu Pokemonów celem ich łatwiejszego schwytania.