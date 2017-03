Bungie zapowiada wielki reset postaci w Destiny 2

Jedyne, co zostanie waszym postaciom w dwójce to personalizacja ich wyglądu, o ile zdobyliście co najmniej 20 poziom doświadczenia i wykonaliście misję fabularną Black Garden (Czarny Ogród, dla tych którzy grają w polską wersję). Cała reszta, czyli przedmioty i umiejętności znikną, a swoją przygodę ze zdobywaniem kolejnych poziomów doświadczenia będzie trzeba zacząć od zera. To dość kontrowersyjna decyzja, aczkolwiek w pewnym stopniu zrozumiała: druga część Destiny zapewne zostanie wzbogacona o nową mechanikę rozgrywki, zatem trudno byłoby przenieść nietknięte postacie graczy ze "starszej wersji". Oczywiście możemy dyskutować o tym, czy Bungie powinno w ogóle zabierać się za Destiny 2. Może zamiast tego lepszym pomysłem byłoby wydanie obszernego i płatnego rozszerzenia do pierwszej części. Tak od wielu lat robi studio Blizzard w grze World of Warcraft, która nadal - po ponad 10 latach - jest najpopularniejszym tytułem, jeśli chodzi o gatunek MMO.