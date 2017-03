Mass Effect: Andromeda - można już grać!

Mass Effect: Andromeda zabierze nas w głąb galaktyki Andromeda, daleko za Drogę Mleczną. Tam staniemy do walki o nasz nowy dom na nieprzyjaznym terenie zamieszkałym przez obcych. Wcielimy się w rolę Pathfindera, dowódcy wyszkolonych zwiadowców. Od tego, jakich wyborów dokonamy w trakcie rozgrywki, zależy, czy uda nam się przetrwać w galaktyce Andromeda. Odkrywając kolejne tajemnice Andromedy, zdamy sobie sprawę, że los rasy ludzkiej spoczywa na naszych barkach. Abonenci EA Access na konsoli Xbox One uzyskują nie tylko wcześniejszy dostęp do gier premierowych Electronic Arts, w tym m.in. Battlefield 1, FIFA 17, Star Wars Battlefront, Need for Speed i wiele innych, ale także płacą 10 proc. mniej za cyfrowe produkty EA na Xbox One, w tym pełne wersje gier, przepustki sezonowe i dodatki oraz paczki FUT do gier z serii FIFA. Abonenci otrzymują też dostęp do bazy gier The Vault i mogą bez dodatkowych opłat grać w najpopularniejsze tytuły Electronic Arts w pełnej wersji i bez ograniczenia czasowego, takie jak FIFA 16, Star Wars Battlefront, Battlefield Hardline, Titanfall czy Dragon Age: Inquisition. A z biegiem czasu do kolekcji będą dodawane kolejne tytuły.