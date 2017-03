Społeczność konsolowego World of Tanks zebrała 84,800 USD dla organizacji charytatywnej War Child

Dzięki szczodrości społeczności konsolowego World of Tanks udało się zebrać kwotę 84,800 USD, które zasiliły konto organizacji War Child. Jest to organizacja charytatywna wspierająca dzieci dotknięte koszmarem wojen, specjalizują się w pomocy najmłodszym. „Jako emerytowany żołnierz, doświadczyłem bezpośrednio wyjątkowej pracy jaką robi War Child w obszarach konfliktów zbrojnych. Jestem dumny, że Wargaming i nasza społeczność wspiera tą jakże potrzebną inicjatywę,” mówi Richard Cutland, szef relacji militarnych w Wargaming. „Ulga i wsparcie, jaką War Child przynosi najsłabszym ofiarom wojen – naszym dzieciom – jest bardzo inspirująca dla wszystkich w Wargaming. Poprzez nasze wsparcie, współpracę z muzeami, zachowywanie pamięci historycznej oraz wiedzy o uzbrojeniu pancernym pokazujemy, że prawdziwa wojna to nie gra.” dodaje Markus Schill, generalny manager Wargaming na Europę. Wayne Emanuel z War Child – “Jesteśmy zaskoczeni szczodrością społeczności, które brały udział w projekcie. War Child opiera się na wsparciu od partnerów i ich pracy. Już szykujemy się do następnego projektu i mamy nadzieję, że bazując na tegorocznym doświadczeniu, uda się zebrać jeszcze więcej.”