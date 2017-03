The Legend of Zelda: Breath of the Wild zaczynała jako gra 2D

Najnowsza odsłona Zeldy, rzecz jasna, od początku była planowana jako gra 3D. Jednak zanim twórcy zaczęli tworzyć wirtualne światy, najpierw badali przeróżne mechaniki do potencjalnego zastosowania w Zeldzie. A to dużo łatwiej testować na grze dwuwymiarowej. Dlatego też prototyp The Legend of Zelda: Breath of the Wild bardzo przypominał… pierwszą Zeldę.

Dopiero w późniejszej fazie procesu produkcji gra otrzymała trzeci wymiar, który jest przede wszystkim warstwą kosmetyczną. Tak, czy inaczej, nowa Zelda zapowiada się świetnie. Miejmy nadzieję, że nie rozczaruje…