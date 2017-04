Wiedźmin za darmo do pobrania!

Serwis Ars Technica we współpracy z GOG.com rozdaje klucze do pierwszej części Wiedźmina. By zdobyć kod wystarczy przejść pod link akcji i podać swój adres e-mial w zielonej ramce, a następnie kliknąć przycisk "Claim". Na wskazany adres przyjdzie klucz, który z kolei używamy na stronie GOG.com. Akcja potrwa jeszcze 22 godziny, więc warto się pospieszyć.