Destiny 2 na pierwszym gameplayu

Dziennikarze z całego świata mieli już okazję zobaczyć Destiny 2 w akcji. Ich wrażenia są w większości bardzo pozytywne - sequel cechuje się wieloma filmowymi ujęciami i naciskiem na fabułę, czego zdecydowanie brakowało w pierwszej części. Pod kątem mechaniki i zasad panujących w uniwersum gra ma być także bardziej przystępna dla nowych graczy. Znajomość wcześniejszej historii nie jest niezbędna, bo sequel nie będzie jej kontynuował - Bungie postawiło na zupełnie nową opowieść. Teraz gracze będą wspólnie walczyli z wrogimi przybyszami, którzy przejęli ostatni bastion ludzkości na Ziemi.

Gra będzie się toczyła na Io, Nessusie, Tytanie i w ziemskiej strefie europejskiej. Producent obiecuje, że poza podstawowym wątkiem pojawi się mnóstwo dodatkowych zadań, a rozmiar terytorium rozgrywki będzie ogromny.

Jeśli chodzi o tryb PvP, (Player versus Player), twórcy postanowili ograniczyć go jedynie do starć 4vs4 (4 na 4 graczy). Nowością mają być dodatkowe subklasy oraz nowe typy broni i zdolności. Niestety, nie będzie możliwe przeniesienie zapisów stanu gry z części pierwszej - cały zdobyty w Destiny ekwipunek przepadnie, ale wynika to z samej fabuły.

Co do strony technicznej, gracze konsolowi będą mogli liczyć na wyświetlanie maksymalnie 30 klatek na sekundę. Nie wiadomo jeszcze, czy limit tego współczynnika dotknie również nowej konsoli Microsoftu: Project Scorpio. Tymczasem pecetowcy, którzy dysponują odpowiednio wydajnym sprzętem, będą cieszyć oczy 144 kl./s. Na komputerach PC gra dostanie dodatkowe opcje - m.in. FOV (Field of View), pełne wsparcie dla myszy i klawiatur, czat tekstowy i wsparcie dla monitorów o proporcjach 21:9. Pierwszy gamplay Destiny 2 pokazuje, że jest na co czekać do września.