Polski Team Kinguin z drugim miejscem na WESG!

Drugie miejsce na podium zapewniło pięciu młodym Polakom nagrodę w wysokości 400 tys. USD, czyli ponad 1,6 mln PLN. Zwycięska drużyna – francuski skład zarządzanego przez Amerykanów zespołu Team EnVyUs – otrzymała 800 tys. USD, czyli ok. 3,3 mln PLN. Dla porównania, polscy olimpijczycy za złoty medal w konkurencjach drużynowych podczas igrzysk w Rio mogli otrzymać od Polskiego Komitetu Olimpijskiego do 90 tys. PLN dla każdego zawodnika. Zespół CS:GO tworzą: Grzegorz „SZPERO” Dziamiałek (25 l.), Michał „MICHU” Müller (20 l.), Mikołaj „mouz” Karolewski (21 l.), Damian „furlan” Kisłowski (22 l.) i Karol „rallen” Rodowicz (22 l.). Trenerem jest Mariusz „Loord” Cybulski (30 l.). World Electronic Sports Games (WESG) to jedno z największych na świecie wydarzeń esportowych, w ramach którego rozgrywane są turnieje czterech gier. Oprócz taktycznej strzelaniny Counter-Strike: Global Offensive są to: drużynowa strategia DOTA 2, strategia StarCraft 2 i gra karciana HearthStone. Impreza odbyła się w mieszczącym 38 tys. widzów Changzhou Olympic Sports Center, zbudowanym na potrzeby Igrzysk Olimpijskich 2008. Łączna pula nagród wyniosła 5,5 mln USD. Głównym sponsorem turnieju był chiński gigant elektronicznego handlu Alibaba. Firma zainwestowała w esport 150 mln USD. Ceremonia otwarcia wraz z prezentacją zawodników z poszczególnych krajów była inspirowana największymi imprezami sportowymi, jak chociażby igrzyska olimpijskie.