W tym roku dostaniemy aż 3 duże dodatki do Hearthstone

Nie wiemy co prawda ile nowych kart znajdzie się w tych dodatkach, jednak do tej pory każdy duży dodatek do Hearthstone zawierał ok. 130 nowych kart - podejrzewam więc, że Blizzard celuje w podobną liczbę. Niestety, wraz z wprowadzeniem tych 3 nowych dodatków do gry, Blizzard zdecydował się podzielić Hearthstone'a na dwa tryby gry: Standard, gdzie gracze otrzymają do dyspozycji karty "z podstawki" oraz te z dodatków, które ukazały się w zeszłym roku i - jak mniemam - karty z tegorocznych trzech dodatków Wild - tutaj będzie można złożyć talię z dowolnych kart, które ukazały się kiedykolwiek. Oczywiście format Standard będzie o wiele ważniejszym trybem, ponieważ to on wykorzystywany będzie w rozgrywkach turniejowych.