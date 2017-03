Będzie oficjalny turniej w Gwinta!

Czterech najlepszych graczy wyłonionych w kwalifikacjach zmierzy się w finałach Gwent Challenger z profesjonalnymi graczami — Trumpem (Jeffrey Shih), Lifecoachem (Adrian Koy), Noxiousem (Kacem Khilaji) oraz ppd (Peter Dager). Łączna pula nagród do zdobycia w finałach turnieju wynosi 100 000 USD. Do udziału w kwalifikacjach do Gwent Challenger można rejestrować się na oficjalnej stronie, gdzie dostępne są również szczegółowe zasady turnieju, harmonogram rozgrywek oraz sekcja najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.