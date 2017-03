Destiny 2 już oficjalnie!

Opublikowany dziś oficjalny zwiastun zapowiadający Destiny 2, zatytułowany „Odezwa”, daje przedsmak fabuły gry koncentrując się na jej bohaterach. W akcji grę będzie można zobaczyć po raz pierwszy 18 maja, podczas transmitowanej online globalnie sesji rozgrywki. W planach pokazowej gry znajdzie się miejsce na wiele ciekawych, pełnych akcji aktywności charakterystycznych dla całkiem nowej, imponującej skalą przygody, która czeka graczy. Obejrzawszy animację wprowadzającą w świat Destiny 2, gracze na całym świecie z czystym kontem ruszą do akcji już 8 września. Gra dostępna będzie na PlayStation 4 z czasowo ekskluzywną zawartością, Xbox One (subskrypcja PlayStation Plus i Xbox Live Gold odpowiednio będą wymagane dla pełnego doświadczenia gry). Po raz pierwszy w historii serii uniwersum Destiny 2 eksplorować na trzeciej platformie. Tak, produkcja Bungie zmierza na PC! „Premiera pierwszego Destiny była największą w historii konsol. Destiny 2 otworzy kolejną generację na ten wypełniony akcją wszechświat” powiedział CEO Activision, Eric Hirshberg. „Dzięki niesamowitemu talentowi, jaki wnoszą do produkcji nasi partnerzy w Bungie, możemy razem uczynić Destiny 2 jeszcze większym sukcesem. Posłuży temu niezrównana mechanika akcji FPP, nowa, fascynująca opowieść, wspaniałe postaci i wiele nowych rozwiązań, które sprawią, że wejście w świat gry będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy dedykowaną sobie wersję gry otrzymają gracze PC. Destiny 2, przeskakując oczekiwania stawiane poprzedniczce, zmieni docenioną już przez graczy grę w serię o jeszcze większej skali i znaczeniu”. CEO Bungie, Pete Parsons dodaje „Ostatnie trzy lata były dla Bungie niesamowitą inspiracją i źródłem wielkiej satysfakcji. Wszyscy czuliśmy się wzruszeni obserwując, jak miliony graczy na całym świecie wykuwa w Destiny niezapomniane wspomnienia, czyniąc z gry swoją pasję i ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Nie możemy się doczekać, by kontynuować wraz z nimi tę podróż. Z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym podzielimy się ze światem nową historią i zaprosimy graczy do jej odkrywania. Wraz z nadchodzącą, planowaną na lato Betą Destiny 2 usłyszymy o wrażeniach z rozgrywki milionów graczy z całego świata, którzy dostaną szansę odkrycia pierwszych kart kroniki nowych przygód, jakie przygotowaliśmy dla wszystkich. Z nadejściem 8 września, wraz z naszymi partnerami z Activision, z dumą i wielkimi emocjami oddamy w ręce graczy pełne doświadczenie premierowej wersji Destiny2”. W Destiny 2, azyl ludzkości jakim było ostatnie bezpieczne miasto na Ziemi upadł, a jego ruiny okupuje nowy, potężny wróg wraz ze swą elitarną armią znaną jako Czerwony Legion. Każdy z graczy stworzy swą postać zwaną „Strażnikiem”, jednego z wybrańców chroniących ludzką rasę. Wcielając się w Strażników, w Destiny 2 gracze staną przed zadaniem opanowania nowych umiejętności, zdobycia potężnych broni, zjednoczenia sił strzegących miasta i wspólnego uderzenia w przeciwnika, by odzyskać stracony dom. Oficjalny zwiastun Destiny 2, „Odezwa”, ukazuje dwóch dowódców sił Strażników, którzy starają się poderwać do walki ludność miasta w pełnej pasji (i niepozbawionej sarkazmu) przemowie. W Destiny 2 gracze odpowiedzą na ich wezwanie i wyruszą na spotkanie z całkiem nową przygodą, pełną nieznanych zakątków naszego Układu Słonecznego, które czekają jeszcze na odkrycie przez śmiałków zdolnych podjąć się rozlicznych nowych, zróżnicowanych misji. Niemal każdy typ gracza – preferujący rozgrywkę solową, kooperację czy współzawodnictwo - znajdzie coś dla siebie w rozległym, wiecznie rozwijającym się i ekscytującym uniwersum Destiny 2. Destiny 2 czeka obecnie na przyznanie kategorii wiekowej. Linia produktów obejmować będzie także pakiet Destiny 2 + przepustka do przyszłych rozszerzeń, Destiny 2 – Digital Deluxe Edition z cyfrową zawartością premium, Edycję Limitowaną, oraz Edycję Kolekcjonerską, w której znajdzie się praktyczna torba z logo Destiny 2, przepustka na dodatki, cyfrowa zawartość premium, oraz pudełko kolekcjonerskie z motywem rasy Cabal.