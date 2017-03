ESL i DreamHack rozpoczynają współpracę z Twitterem

Intel Extreme Masters World Championship Katowice 2017 będzie pierwszym turniejem transmitowanym na żywo przez Twittera w ramach tej współpracy. Poza materiałami z turniejów, ESL będzie również produkowało materiały live dostępne wyłącznie na Twitterze, w tym między innymi cotygodniowy 30-minutowy program zawierający najciekawsze momenty turniejów oraz materiały zakulisowe. Wszystkie turnieje z serii DreamHack także będą streamowane na żywo na Twitterze. Pierwszym będzie DreamHack Austin w kwietniu. – E-sport rozwija się w bardzo szybkim tempie, a współpracę tę wykorzystamy jako szansę na dotarcie do zaangażowanej części społeczności, która Twittera traktuje jako podstawowe źródło treści – powiedział Anthony Noto, COO Twittera. – Współpracując z liderami branży e-sportowej, jakimi są ESL i DreamHack, chcemy dostarczać najlepsze materiały na żywo oraz wspólnie prowadzić dyskusję na Twitterze. – Fani e-sportu są częścią cyfrowego świata, dzięki czemu współpraca z Twitterem pomoże rozwijać zasięg ESL w przypadku wszystkich najważniejszych turniejów na całym świecie – powiedział Johannes Schiefer, Vice President ds. Social Media & Editorial w ESL. – Intel Extreme Masters Katowice to nasze najbardziej wyczekiwane wydarzenie, dlatego cieszymy się, że materiały premium z tego turnieju, jak i kolejnych będą docierały do jeszcze większej liczby fanów. – Twitter w e-sportowym świecie ma ogromne znaczenie. Dzięki tej platformie fani mogą bardziej angażować się w wydarzenia organizowane przez DreamHack – powiedział Marcus Lindmark, CEO & President w DreamHack. – Dla fanów będzie to bardzo pomocne, gdyż będą mogli zarówno oglądać, jak i angażować się poprzez daną platformę w tym samym czasie. Materiały na żywo na Twitterze dostępne będą od 4 marca na esl.twitter.com, iem.twitter.com oraz dreamhack.twitter.com. Transmisje będą zawierały reklamy w stylu telewizyjnym połączone z krótkimi materiałami z najciekawszymi momentami, które reklamodawcy mogą promować na Twitterze.