Finały Ligi Wargaming odbędą się w Katowicach. Pula nagród to 1,3 mln złotych!

Widzowie zgromadzeni w ESL Arenie będą mogli oglądać na żywo cztery drużyny walczące o wysokie nagrody – w puli sezonu znalazło się 325 tysięcy dolarów. Zwycięzcy finału zabiorą ze sobą 50 tysięcy dolarów, zaś druga drużyna 25 tysięcy dolarów. Reszta pieniędzy zostanie podzielona zgodnie z wynikami z całego pierwszego sezonu. Polscy zawodnicy w finałach regionu EU Do zawodów przygotowują się już Polacy, którzy wystąpią podczas europejskich finałów. – Gramy więcej treningów niż dotychczas. Finały sezonu to nasz absolutny priorytet. Chcemy je wygrać - mówi Piotr „Ealien” Peschke z zespołu Ding. W finałach będziemy mogli zobaczyć też dwóch Polaków z Kazna Kru – Michała „Vale___” Radeckiego i Piotra „call_me_Piotr” Włoszczyńskiego. Zespół Utopia, w którym większość zawodników stanowią Polacy, udział w finałach musi wywalczyć w play-ffach, które odbędą się 19 marca. Droga do The Grand Finals 2017 Walka w Katowicach toczyć będzie się nie tylko o 1,3 mln złotych, ale również o zbliżenie się do udziału w globalnych finałów Ligi Wargaming.net, w których nagrody będą znacznie wyższe. Zakwalifikują się do niego trzy drużyny ze strefy EU i trzy drużyny ze strefy CIS, które zebrały najwięcej punktów podczas dwóch sezonów i dwóch finałów. Miejsce na Grand Finals 2017 roku zapewniły sobie już drużyny Tornado Energy (CIS) i Ding (EU). Wstęp wolny Finały lig EU i CIS odbędą się w katowickiej ESL Arenie (ul. Żeliwna 38, Katowice). Wstęp jest bezpłatny, jednak ograniczony liczbą miejsc (130). Finały EU: Osoby zainteresowane obejrzeniem finałów EU Ligi Wargaming (02.04) muszą zarejestrować się na stronie: http://wgl.gg/eufinals. Pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 14, wejście dla publiczności będzie możliwe od godziny 13. Finały CIS: W przypadku finałów CIS Ligi Wargaming (09.04) decydować będzie kolejność wejść. Pierwszy mecz tych zawodów odbędzie się o godzinie 13, a wejście możliwe będzie od godziny 12. Obydwa wydarzenia będzie można też oglądać online: - EN: http://wgl.gg/watch