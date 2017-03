Finały ligi Wargaming.net odbędą się tym razem w Moskwie

„Region CIS ma ogromną i pełną pasji społeczność World of Tanks, także pomyśleliśmy, że w tym roku warto przenieść lokalizację Grand Finals w nowe miejsce,” mówi Mohamed Fadl, globalny szef działu eSportu w Wargaming. „Grand Finals to również doskonałe miejsce, aby przedstawić ekskluzywne szczegóły o naszych planowanych, przyszłych aktualizacjach do World of Tanks. Tego wydarzenia nie można pominąć!” Na tegorocznych finałach będzie odbywać się dużo angażujących aktywności dla fanów World of Tanks. Podążaj za swoimi faworytami, ucz się od najlepszych graczy świata i poprawiaj swoje umiejętności w World of Tanks to tylko jedne z nielicznych możliwości. Jak co roku, Grand Finals będzie wydarzeniem otwartym dla każdego, także wejście będzie darmowe. Wkrótce ujawnimy też przygotowany specjalny zestaw na Grand Finals. Zapraszamy wszystkich chętnych do Moskwy, aby wspierać swoją ulubioną drużynę. Jeśli wolicie oglądać mecze ze swojego domu to informujemy, że całość wydarzenia będzie transmitowana za pośrednictwem twitch.tv pod adresem http://www.twitch.tv/wgl_en