Hej, chcesz wejściówkę na IEM?

Konkurs jest banalnie prosty i każdy kto choć trochę interesuje się Heroes of the Storm, czy e-sportem w ogóle poradzi sobie z nim z palcem w nosie.

Odpowiadacie na dwa pytania, odpowiedź wysyłacie wiadomością e-mail z tematem "Z Blizzardem na IEM - Konkurs" (proponuję Ctrl+C, Ctrl+V) na adres redakcja@chip.pl. My wybieramy piątkę zwycięzców, którzy dostają zwrotnym mailem wejściówki: każdy na trzy dni IEM. Jasne?

A teraz najważniejsze, czyli pytania: Drużyny z jakich regionów świata spotkają się turnieju Western Clash w dniach 3-5 marca 2017? Jaka jest Twoja ulubiona postać z uniwersum Nexusa i dlaczego? Odpowiedź uzasadnij Proste? Proste. Dalej wszystko w waszych rękach, czekamy na odpowiedzi! Jeśli jeszcze nie jesteś fanem HotS, to rzuć okiem na to - może się wciągniesz? Heroes of the Storm to darmowa internetowa gra typu MOBA, w której występują obok siebie różnorodne, kultowe postaci znane z legendarnych światów science-fiction i fantasy stworzonych przez Blizzard Entertainment. Bohaterowie ci ścierają się w niesamowitych, pełnych akcji i emocji bataliach. Kultowi herosi oraz złoczyńcy z uniwersów Warcrafta, StarCrafta, Diablo oraz Overwatch stają w szranki w Nexusie – gdzie zderzają się wszystkie światy Blizzarda – by toczyć zajadłą walkę na śmierć i życie. Bez względu na to, czy chcecie rozpętać chaos rodem z Płonących Piekieł u boku Diablo, chronić niewinnych z Zarią czy wywołać rewolucję wraz z Jimem Raynorem, tutaj otrzymacie możliwość wyboru i dostosowania bohaterów do własnego stylu gry. Zaproście do zabawy znajomych i weźcie udział w dynamicznej batalii na różnych polach bitew, gdzie każdy mecz będzie wymagał odrębnej strategii i innego stylu gry. W starciu najpotężniejszych postaci ze światów Blizzarda zwycięstwo będzie zależało tylko od waszej woli współpracy! Główne cechy Dynamiczne, pełne akcji mecze: Heroes of the Storm posiada wszystko, co najlepsze w gatunku MOBA – rywalizację o cele, walki drużynowe i co najważniejsze, kapitalne zagrania. Akcja zaczyna się, gdy tylko wejdziecie na pole bitwy... i nigdy się nie kończy. Wiele pól bitew kształtujących rozgrywkę: Każde pole bitwy w Heroes of the Storm oferuje możliwość zastosowania innej taktyki i zachęca do stosowania różnych stylów gry, dzięki czemu rozgrywka za każdym razem jest inna i pozostaje interesująca. Aby zapewnić swojej drużynie wielkie zwycięstwo, można wzywać ostrzał z pirackiego okrętu-widma, nasyłać na wrogów fale nieokiełznanych zergów lub używać bomb jądrowych. Wszechstronny system modyfikowalnych talentów: Każdy z bohaterów dysponuje mnóstwem możliwości taktycznych oraz zdolności dzięki niezwykle elastycznemu systemowi talentów, który umożliwia wiele konfiguracji każdego z bohaterów. Możliwe jest podejmowanie decyzji wpływających na przebieg rozgrywki i dostosowywanie zdolności do wymogów sytuacji wraz z awansem bohatera na kolejne poziomy. Wystarczy wybrać jedną z dwóch zdolności bohaterskich dostępnych dla każdego i dopasowaną do sytuacji drużyny, a następnie ruszyć do zwycięstwa, używając w kluczowym momencie meczu „Skoku ze Sceny” lub „Potrójnej Dawki”! Strategia oparta na współpracy drużynowej: Gracze wspólnie awansują na kolejne poziomy i są nagradzani za pracę zespołową, gdy jednoczą siły, aby zniszczyć bazę wroga. Zwycięstwo nad drużyną przeciwną odnosi się dzięki komunikacji i pracy zespołowej. Możliwość gry ulubionymi postaciami z gier Blizzarda: Można wybrać spośród kilkudziesięciu bohaterów takich herosów, którzy najbardziej będą odpowiadać indywidualnemu stylowi gracza. Do wyboru są agresywni Zabójcy, walczący na pierwszej linii Wojownicy, Pomocnicy zapewniający wsparcie sojusznikom oraz Specjaliści wykorzystujący pole bitwy do własnych celów. Przez cały czas do gry są dodawani nowi bohaterowie! Zwariowane skórki i wierzchowce: Możliwe jest wyróżnienie swojej postaci i drużyny na polu walki dzięki dziesiątkom niepowtarzalnych skórek i wierzchowców, które są dostępne dla wszystkich bohaterów. Dodatkowa szybkość i mobilność zapewniana przez wierzchowce jeszcze bardziej urozmaica rozgrywkę, gdy chce się szybciej dołączyć do bitwy albo z niej uciec! Cotygodniowe bójki przełamujące konwenanse: Nowe Bohaterskie bójki to tryb gry, który co tydzień oferuje nowe wyzwanie wymagające kreatywnego podejścia do rozgrywki i całkowicie różni się od pozostałych trybów w Heroes of the Storm. Gracze mają także szansę na zdobycie niezwykłych nagród.