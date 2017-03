Najlepsi gracze FIFA 17 już w sobotę zagrają o Mistrzostwo Polski

W weekend w fazie grupowej rywalizowało w sumie czterdziestu zawodników, jednak tylko najlepsi mogli trafić do finałów. Poniżej prezentujemy pełną listę uczestników finałów Oficjalnych Mistrzostw Polski EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team: PlayStation 4 Xbox One Mrn Natsu Bejott Damie Riptorek Milosz93 Kamyczek92 Sroka Wirtuoz Joker19 Bolo Koniu_19 Mrowinho97 XejDom Michal-22PL LisekHD W jaki sposób zostanie wyłoniony Mistrz Polski? Zawody w Katowicach rozpoczną się od fazy grupowej. Utworzone zostaną cztery grupy (po dwie na PlayStation 4 i Xbox One), a do każdej trafi czterech graczy z tej samej platformy. Dwóch najlepszych zawodników z każdej kategorii uzyska awans do fazy pucharowej, w ramach której na każdej platformie odbędą się po dwa półfinały i wielki finał. Zwycięzcy dwóch finałów spotkają się w wielkim finale Oficjalnych Mistrzostw Polski EA Sports FIFA 17 Ultimate Team, w którym stoczą po jednym meczu na obu konsolach. Lepszy zawodnik zgarnie nagrodę główną i mistrzowski tytuł. W podobny sposób zostanie wyłoniony zdobywca trzeciego miejsca. Mistrzostwa Polski rozgrywane są w trybie Ultimate Team. To system, który stawia przed zawodnikami zupełnie nowe wyzwania, dając im przy tym więcej możliwości wyboru. Każdy zawodnik może samodzielnie zbudować skład ze wszystkich dostępnych w grze piłkarzy. Kluczem do sukcesu często okazuje się skuteczniejsza strategia. Podział nagród Oficjalnych Mistrzostw Polski EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team: 5 000 złotych 3 000 złotych 1 500 złotych 500 złotych Zmagania wystartują 25 marca o godzinie 15:00.