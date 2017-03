Pierwsza Polska Liga Esportowa pozyskuje mocnych partnerów

Polska Liga Esportowa będzie toczyć się wokół dwóch obecnie najpopularniejszych gier, czyli CS:GO i League of Legends. Każda z lig będzie składać się z 8 zespołów, z których 5 zostanie zaproszonych, a 3 wyłonione w drodze kwalifikacji. W pierwszym etapie rozgrywek na oglądających czeka 28 meczów, każdy z nich grany w systemie BO2, czyli 2 mapy na grę. Dzięki temu wynikiem spotkania może być również remis. Za wygraną zwycięzca otrzyma 3 punkty oraz 1200 PLN, a za remis każdy z teamów po 1 punkcie oraz 600 PLN. W wyniku fazy zasadniczej 4 najlepsze drużyny, z największą ilością punktów, przejdą do fazy play-off, gdzie zawalczą o nagrodę główną. Aktualnie trwa selekcja i zapraszanie drużyn, a rozgrywki kwalifikacyjne wystartują w marcu. W kwietniu rozpocznie się sezon zasadniczy. Play-offy i finał planowane są na czerwiec bieżącego roku. Zaangażowanie w Polską Ligę Esportową potwierdziła marka Play P4 Sp. z o.o. we współpracy z Mediacom Beyond Advertising, działem domu mediowego MediaCom, odpowiedzialnym za akcje niestandardowe. Play będzie głównym partnerem wydarzenia oraz transmisji internetowych. Partnerami technologicznymi Ligii zostały marki ASUS – dostawca laptopów dla graczy oraz LG – dostawca gamingowych monitorów 21:9. Rozgrywki wspiera także marka Sprite, dzięki której udało się ustanowić poprzedni rekord puli nagród w Polsce, podczas rozgrywek 3. sezonu Fantasy Expo Challenge, wynoszący 200 000 PLN.