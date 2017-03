Quake Champions: ruszyły zapisy do zamkniętej bety!

Quake powraca. Najnowsza, sieciowa odsłona tej serii została stworzona przez id Software, we współpracy z Saber Interactive. Twórcy chcieliby przypomnieć nam o ultraszybkich strzelaninach, w których liczy się szybki refleks i ponadprzeciętne umiejętności celowania. Quake Champions swoją stylistyką przypomina najbardziej pierwszą część gry. Z kolei mechanika nieodparcie kojarzy się z trójką. Z nowości (bo przecież jakieś musiały się pojawić) najciekawiej zapowiada się system wyboru bohaterów. Każdy z nich ma swoje unikalne umiejętności, które wpływają na styl rozgrywki. Zapisy do zamkniętej bety oraz informacje o samej grze znajdziecie na stronie Quake.com. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy Quake poradzi sobie w dzisiejszych czasach, w których dominują "odrobinę" wolniejsze sieciowe shootery (Overwatch, CSGO). Miłym zaskoczeniem jest to, że strona Quake.com już teraz dostępna jest w języku polskim. Oznacza to, że Bethesda liczy na Polaków, jeśli chodzi o granie w najnowszą odsłonę Quake'a. To zobowiązuje!