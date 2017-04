W Katowicach o mistrzostwo w LoL i CS:GO zagrają po cztery najlepsze. Zmagania pozielono na dwa dni – w sobotę odbędzie się mecz o 3. miejsce w League of Legends i półfinały CS:GO, zaś w niedziele czekają nas wielkie finały. W LoL-a oba pojedynki rozegrane zostaną w systemie BO5 (do trzech wygranych map), zaś w CS:GO wszystkie spotkania toczyć będą się w systemie BO3 (do dwóch wygranych map). Stawka jest wysoka, bo w puli nagród znalazło się aż 150 000 złotych, z czego 80 000 złotych przypada na turniej League of Legends, zaś 70 000 zł na CS:GO. Dodatkowo wszyscy uczestnicy lanowych finałów będą mieli zapewnione pełne wsparcie organizatora w kwestii zakwaterowania, wyżywienia, a także transportu pomiędzy hotelem a ESL Areną. Rywalizacja o tytuły ESL Mistrzostw Polski będzie transmitowana na Twitch.tv oraz na Facebooku. Komentarzem i analizą zajmą się między innymi Maciej „Morgen” Żuchowski, Maciej „sawik” Sawicki, Jakub „KubiK” Kubiak, Michał „Avahir” Kudliński, Fryderyk „Veggie” Kozioł, Wojciech „MainEvent” Szczerba i Filip „Testree” Mątowski. Ograniczona liczba kibiców będzie mogła śledzić zmagania w ESL Arenie na żywo. Więcej informacji na temat możliwości pozyskania wejściówki na finały ESL Mistrzostw Polski w Katowicach pojawi się w późniejszym terminie. Uczestnicy katowickiego turnieju wyłaniani są w eliminacjach internetowych, które zakończą się 25 kwietnia.