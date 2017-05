Polacy trzeci w turnieju CS:GO NVIDIA GeForce Cup

W ubiegły weekend we Wrocławiu rozstrzygnięty został finał międzynarodowego turnieju e-sportowego GEFORCE CUP w grze Counter-Strike: Global Offensive. W eliminacjach wzięło udział ponad 450 zespołów z całej Europy. Do turnieju głównego we Wrocławiu awansowało 8 najlepszych zespołów, reprezentujących takie kraje jak Bułgaria, Szwecja, Niemcy, czy Turcja. Nie zabrakło również Polaków grających w Team Kinguin. Nasi rodacy zajęli wysokie, trzecie miejsce. Gracze ze Space Soldiers z Turcji nie dali rywalom żadnej szansy przechodząc bez problemów przez wszystkie pojedynki. W wielkim finale gładko pokonali Szwedów z Red Reserve, których w rozgrywkach wspierała gwiazda e-sportu Mikail ‘Maikelele’ Bill. Tureccy zawodnicy przy wielkim aplauzie zgromadzonej na trybunach publiczności wznieśli ku górze okazały puchar i wrócili do domów bogatsi o 15 000 dolarów. E-sport przyciąga coraz więcej kibiców nie tylko przed monitory, ale też i na stadiony. Według organizatorów, turniej GEFORCE CUP śledziło łącznie 500 tys. widzów online oraz w Hali Stulecia, a sam finał, w którym o 30 tys. dolarów walczyło podczas rozgrywek 3500 graczy z całego świata, zgromadził przed monitorami 22 tys. osób.