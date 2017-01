Age of Empires: Castle Siege trafi na Androida

Strategia czasu rzeczywistego Age of Empires: Castle Siege dostępna jest w wersji na Windows i iOS-a i cieszy się bardzo dużą popularnością. 4,7 miliona graczy na całym świecie to bardzo dobry wynik, który wkrótce zostanie znacząco poprawiony. Gra w końcu doczekała się wersji na system Android i zostanie umieszczona w Sklepie Play już w marcu. Niestety, nie znamy konkretnej daty, a tylko miesiąc. Łatwa konwersja gry była możliwa dzięki jej multiplatformowemu silnikowi Smoking Gun. Co ciekawe, gra obsługuje synchronizację w chmurze. Oznacza to, że jeżeli, przykładowo, graliśmy w nią na tablecie z Windows, to kontynuując grę na iPhonie mamy dostęp do wszystkich naszych danych, w tym zapisów gry.