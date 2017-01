Cities: Skylines, pecetowy hit, trafi na Xboxa One

Tęsknicie za grami takimi, jak Sim City 3000? Cities: Skylines jest znakomitą propozycją, choć aktualnie dostępną tylko na komputery PC z Windows, macOS-em lub Linuxem. Gra doczekała się trzech dodatków uzupełniających ją o kataklizmy, cykl dnia i nocy i symulację pogody i sprzedała się w ponad dwóch milionach egzemplarzy.

Teraz gra trafi na kolejną platformę, jaką jest Xbox One, wraz ze swoimi odmianami Xbox One S oraz mającą pojawić się w tym roku Xbox One „Scorpio”. Konkretna data premiery nie jest jeszcze znana. Trzymamy kciuki, by po ukończeniu prac nad wersją dla Xboxa gra trafiła również na konsole Sony i Nintendo.