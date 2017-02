Fallout Shelter już na Windows 10!

Fallout Shelter to darmowa gra z mikropłatnościami, która zadebiutowała początkowo na systemach mobilnych, takich jak Android i iOS. Teraz debiutuje na urządzeniach z Windows 10, a konkretniej, na pecetach i konsolach do gier. Wersja na Windows tym różni się od innych wersji, że wszystkie zakupione przez nas elementy na PC będą dostępne na konsoli (i odwrotnie). Gra Fallout Shelter jest relatywnie prostej konstrukcji. Wcielamy się w niej w nadzorcę krypty, musimy dbać o jej dobro i dobrobyt jej mieszkańców. To prosta gra ekonomiczno-strategiczna, ale też z niezwykłym klimatem i całkiem przyzwoitą mechaniką. Wersja bez dodatków jest całkowicie darmowa.