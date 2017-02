Kup gry z serii Civilization za grosze

Przez 13 dni możecie skorzystać z ciekawej promocji. Jeśli skusicie się na najbogatszy zestaw gier (15 USD) otrzymacie najlepsze tytuły z serii Civilization o wartości 247 dolarów. Oczywiście możecie też zdecydować się na pakiety o niższej wartości. Poniżej prezentujemy wszystkie: Gry za kwotę powyżej 1 dolara: Sid Meier's Civilization III

Sid Meier's Civilization IV Dodatkowe gry za kwotę powyżej średniej wpłaty (około 8 dolarów): Sid Meier's Civilization V

Sid Meier's Civilization® V: Brave New World

Sid Meier's Civilization V: Gods & Kings

Sid Meier's Civilization V DLC

20% mniej za Sid Meier's Civilization® VI

25% mniej Sid Meier's Civilization® VI Digital Deluxe Dodatkowe gry za wpłatę powyżej 15 dolarów: Sid Meier's Civilization: Beyond Earth

Sid Meier's Civilization: Beyond Earth - Exoplanets Map Pack

Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth - Rising Tide