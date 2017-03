Cities: Skylines pojawi się 21 kwietnia na Xbox One

Gra jest dostępna już od dłuższego czasu w wersji na komputery osobiste PC i cieszy się dużą popularnością wśród graczy. Paradox Interactive chwali się zresztą, że Cities: Skylines sprzedało się w 3,5 mln egzemplarzy. Gra w wersji dla Xbox One dostępna będzie razem z dodatkiem After Dark, dzięki czemu miejski cykl noc/dzień zyskał kilka nowych funkcji, jak na przykład to, że nocą maleje ruch samochodowy w budowanym przez nas mieście. Grę możecie kupić już teraz w Xbox Store. Jej cena to 169,99 zł.