Samurai Shodown IV trafia na Nintendo Switch

Samurai Shodown IV w istotny sposób różni się od poprzednich części. Największą zmianą jest dodanie dwóch nowych grywalnych postaci: braci Kazuki Kazama i Sogetsu Kazama. Obaj są w stanie kontrolować żywioły ognia i wody. Gra jest już dostępna w sklepie eShop na Nintendo Switch. Dostępna jest do pobrania w cenie 7,99 dolara. Cudowny klasyk, którego warto mieć w swojej kolekcji. W sam raz na odpoczynek poświąteczny! ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN IV for Nintendo Switch has started worldwide! Download it from Nintendo eShop!https://t.co/LGv8bTYFUa pic.twitter.com/NNoKS1kZhX — HAMSTER Corporation (@HAMSTER_Corp) 15 kwietnia 2017