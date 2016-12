Wyścigi GRID do pobrania za darmo!

Gra swoją młodość ma już dawno za sobą, gdyż zadebiutowała w 2008 roku. Niemniej jednak jest to nadal bardzo dobry tytuł, który otrzymał swojego czasu ocenę 87/100 na portalu Metacritic. Jedyne, co trzeba zrobić żeby otrzymać grę za darmo, to udać się na stronę Humble Store i postępować zgodnie z instrukcją. Uwaga: promocja niedługo się kończy, więc najlepiej, jeśli zrobicie to od razu. Na aktywację wygenerowanego dla was klucza macie trochę więcej czasu: do 31 grudnia 2016. Coś nam jednak mówi, że nikt nie będzie czekał tak długo.