DiRT Showdown do pobrania za darmo

Nie ma tu żadnego haczyka. Humble Store co jakiś czas udostępnia bezpłatnie jeden tytuł, by rozpropagować swój sklep - zwłaszcza model subskrypcyjny. Dlatego oprócz DiRT Showdown na Steamie otrzymacie także kupon z 10-procentową zniżką na abonament, który możecie wykorzystać do 3 lutego. Klucz do Steama jest oczywiście ważny cały czas.

Jedyne co musicie zrobić, by otrzymać grę, jest wejść pod ten LINK i kliknąć przycisk "Get it free". Jeśli nie macie jeszcze konta Humble Bundle, będziecie się musieli zarejestrować. Rejestracja jest również darmowa. Promocja potrwa do godziny 19.00 dnia jutrzejszego.