DiRT Rally debiutuje na PlayStation VR

Gra została w całości przeniesiona do trybu VR - znajdziecie tu dokładnie te same samochody i trasy co w oryginalnej wersji. Jedyną nowością jest wprowadzenie trybu dla drugiego gracza, który wciela się w rolę pilota (ma on do wykonania zbiór sekwencji zręcznościowych). Niestety dodatek nie jest darmowy. Jeśli posiadacie pełną wersję gry i chcecie skorzystać z trybu VR należy go wykupić za kwotę 54 zł. Jeśli zaś nie graliście jeszcze w pełną wersję wystarczy, że zakupicie pudełko sygnowane znaczkiem PlayStation VR, które zawiera już opisany wyżej tryb.