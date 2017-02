Project Cars 2 w rozdzielczości "12K" i wsparciem VR

Wiemy już, że Project Cars 2 doczeka się wizualnych usprawnień, które wpłyną na jakość rozgrywki. Możemy liczyć na dynamiczne zmiany pogody oraz system Live Track 3.0, który odpowiadać będzie za płynne zmiany nawierzchni (inaczej będzie prowadziło się na asfalcie, inaczej na trasach szutrowych).

Do dyspozycji gracza oddanych zostanie 170 licencjonowanych samochodów i olbrzymią ilość tras- ma ich być aż 60! Ponadto Project Cars 2 wspierać będzie tryb VR (nie wiadomo jedynie, czy na wszystkich platformach) oraz rozdzielczość 12K (trzy monitory o rozdzielczości 4K ustawione obok siebie). Nie zabraknąć ma również mistrzostw sieciowych, co być może przyczyni się do stworzenia fajnej ligi e-sportowej.