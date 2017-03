"Wiemy już kiedy ruszą betatesty Gran Turismo Sport"

Pierwsza w historii PlayStation 4 gra z serii Gran Turismo nadal nie ma daty premiery, choć Sony zapewnia, że będzie to „jeszcze w tym roku”. Wybrani gracze będą mogli jednak zapoznać się z grą. A konkretniej, z jej nieukończoną wersją beta. Jest jednak jeden haczyk. Beta ta nie będzie otwarta, a na zaproszenie. Konta, które zostaną wylosowane do beta-testów, muszą być zarejestrowane na Stany Zjednoczone. Wiemy, że niektórzy z was właśnie tak je rejestrowali, ale to jednak oznacza, że większość Polaków obejdzie się smakiem. Na szczęście Sony zapowiada kolejne testy, które odbędą się w późniejszym terminie i które mają być dla szerszej publiczności. Daty tych testów, niestety, nie podaje.