Dodatek Hot Wheels do Forza Horizon 3 dostępny od 9 maja

Drugi dodatek do gry Forza Horizon 3 jest sygnowany legendarną marką zabawek Hot Wheels. W dodatku wirtualni kierowcy odwiedzą zupełnie nową lokację w Australii, gdzie leniwe niedzielne przejażdżki zastąpiono szalonymi wyczynami na pełnym gazie, na kilometrach legendarrnych tras Hot Wheels, pełnych pętli, korkociągów i ostrych wiraży. W dodatku znalazły się ponad to flagowe modele pojazdów z serii Hot Wheels, w tym 1969 Hot Wheels Twin Mill, 2011 Hot Wheels Bone Shaker, 2012 Hot Wheels Rip Rod, 2005 Hot Wheels Ford Mustang, jak również bardziej tradycyjne pojazdy 2016 Jeep Trailcat, 2016 Zenvo ST1, 2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38, 2010 Pagani Zonda R i 1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49, i zupełnie nowy, ukryty pojazd do odnalezienia w grze. Dodatek Forza Horizon 3 Hot Wheels zabierze graczy na sześć nowych wysp u wybrzeża Australii, połączonych ze sobą szalonymi torami, ustawionymi na wysokości kilkudziesięciu metrów, z finałowym wyścigiem na legendarnym torze Goliath. Dodatek nastawiony jest na umiejętności wyczynowe i wykorzystanie rozsianych po trasach sekcji z dopalaczami, odwróconych zakrętów, half-pipe’ów, szalonych skoczni oraz gigantycznego mechanicznego dinozaura (!). Trasy można modyfikować i ustawiać znajomym jako wyzwania w trybie gry wieloosobowej lub samodzielnie nabijać rekordy, zdobywając 28 nowych osiągnięć wartych 500 punktów Gamerscore.