DiRT 4 wjeżdża na konsole i pecety

DiRT 4 to oficjalna gra rallycrossowych mistrzostw świata (FIA World Rallycross Championship). Gracz ma do wyboru dwa modele sterowania - zwykły oraz symulacyjny - oraz aż cztery poziomy trudności. Po raz pierwszy w serii pojawił się także system "Twoja tr4sa", który umożliwia automatyczne generowanie odcinków rajdowych zgodnie z parametrami określonymi przez gracza. Tym samym w prosty sposób można stworzyć nieskończoną liczbę tras i dzielić się nimi ze znajomymi. W DiRT 4 gracze mają do wyboru ponad 50 licencjonowanych aut m.in. Forda Fiesty R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI czy Audi Sport quattro S1 E2. A ścigać można się po drogach i bezdrożach Australii, Hiszpanii, stanu Michigan, Szwecji i Walii, a także po piaszczystych torach Kalifornii, Nevady i Meksyku przeznaczonych specjalnie dla pojazdów typu pro buggy i crosskart. Poza standardowym ściganiem się gracze mogą rzucać znajomym wyzwania czasowe i zapraszać do wspólnej zabawy w trybie Joyride. Nie zabrakło także opcji tuningu pojazdów oraz spektakularnych wypadków. Na zamieszczonych powyżej materiałach wideo możecie zobaczyć jak profesjonalni kierowcy rajdowi - Tomasz Kuchara, Jakub "Colin" Brzeziński, Klaudia Podkalicka i Kuba Przygoński - grali w DiRT 4. Wszyscy zgodnie przyznali, że produkcja doskonale oddaje rajdowe emocje, a to dla fanów wirtualnych czterech kółek powinna być najlepsza rekomendacja.

Gra w wersji na PC kosztuje 199 zł, a na konsole PS4 i Xbox One 259,90 zł. Przypominamy, że do 16.06.2017 na CHIP.pl trwa konkurs, w którym do wygrania są trzy egzemplarze opisanej gry.