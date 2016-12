Games with Gold na styczeń

Użytkownicy Xboxa 360 w pierwszej połowie stycznia otrzymają grę The Cave - przygodową grę logiczną z różnorodnymi bohaterami-, natomiast w drugiej połowie miesiąca Rayman Origins, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. W ramach wstecznej kompatybilności tytuły te będą także dostępne dla posiadaczy Xbox One. Oprócz tego na nową generację konsoli pojawi się World of Van Helsing: Deathtrap (wydana w ubiegłym roku gra typu tower defence) oraz drugi sezon bijatyki Killer Instinct.