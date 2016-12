Gdyby 2016 rok był horrorem... [wideo]

Klip nawiązuje do współczesnych trailerów horrorów i thrillerów. Jest to zapowiedź historii, w której rok 2016 jest personifikacją nieszczęść gnębiących nie tylko pewną, amerykańską rodzinę, ale także i resztę świata. Mamy tu nawiązania do afery z wybuchającym flagowcem Samsunga, Mannequin Challenge, zestrzeleniem goryla Harambe, a także śmierci wielu celebrytów m.in. Davida Bowie i Carrie Fisher. Całość okraszona jest czarnym humorem, więc ostrzegamy, że nie każdemu odpowiadać.