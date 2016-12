Gogle VR w niezwykłej formie

Zakładając na głowę gogle VR doświadczamy złudzenia przebywania w innym miejscu, ale jest to przeżycie ubogie o chociażby zmysł dotyku. Projektant Junbyung Choi zaprojektował dla National Geographic zestaw VR, który w dodatkowy sposób potrafi oszukać mózg. Zestaw ten składa się z trzech elementów, specjalnych, plastikowych nakładek mających symulować wrażenie korzystania z lornetki, mikroskopu i teleskopu. Przykładowo oglądając 360-stopniowy film przyrodniczy na goglach VR z nakładką lornetki, użytkownik nie tylko widziałby i słyszał wirtualne otoczenie, ale także czuł pod palcami obudowę, którą mózg skojarzyłby automatycznie z obrazem oglądanym naprawdę z większego dystansu. W ten sam sposób można by wykorzystać nakładkę teleskopu do oglądania filmów rozgrywanych w kosmosie czy mikroskopu, do oglądania trójwymiarowych obiektów. Każdy fan gier wyścigowych wie, że najlepiej gra się w nie nie na padzie czy klawiaturze, ale z wykorzystaniem kierownicy. Analogicznie takie nakładki VR pozwoliłyby wzbogacić całe doświadczenie. Na razie to jednak wyłącznie koncepcja, która może wcale nie zostać wykorzystana.