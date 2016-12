Metacritic przedstawia najlepsze gry 2016 roku

Przyjrzyjmy się najpierw ogólnym wynikom dla platform. Biorąc pod uwagę jedynie średnią ocen gier, wychodzi na to, że najlepszymi ocenami (73,1/100) mogą pochwalić się produkcje z PS Vity. Tuż za nią jest konkurencyjny 3DS (71,9/100). Jeśli chodzi o platformy stacjonarne najlepiej oceniano produkcje pecetowe (70,8/100), ale średnia ocen dla konsol wypadła bardzo podobnie, w okolicach 69/100 punktów. Żadna z gier wydanych w tym roku nie zdobyła oceny powyżej 95 punktów. W ciągu ostatnich czterech lat tylko trzy gry otarły się o ideał - GTA V (97/100), Metal Gear Solid V: Phantom Pain (95/100) oraz The Walking Dead (95/100). Najwyższą ocenę w tym roku zdobyło Uncharted 4: Kres Złodzieja (93/100)- wysokobudżetowy tytuł na wyłączność konsoli PS4. Tuż za nim znalazło się Inside (92/100)w wersji na Xbox One, Out of the Park Baseball 17 (92/100) oraz dodatek Krew i Wino do Wiedźmina 3 (92/100).