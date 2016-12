Nowe, polskie studio zapowiada pierwszą grę

Gry imprezowe nie cieszą się popularnością wśród developerów. Jeśli brakuje Wam szalonych, zręcznościowych wygibasów nad klawiaturą czy padem, na pewno ucieszy Was informacja o Animal Rivals, które zmierza na Steama. Gra przeznaczona jest dla czterech osób, ale przy mniejszej ilości graczy będzie można powalczyć także z botami. Najprościej ujmując Animal Rivals będzie zręcznościową grą, w skład której wejdzie kilka trybów gry: Food Maker - gracz pożytkując się losowo generowaną listą składników musi jak najszybciej przygotować posiłek. Nie jest to jednak takie proste gdyż przeciwnicy mogą próbować mu w tym

przeszkodzić. Na szczęście sam nie musi pozostawać im dłużny!

- gracz pożytkując się losowo generowaną listą składników musi jak najszybciej przygotować posiłek. Nie jest to jednak takie proste gdyż przeciwnicy mogą próbować mu w tym przeszkodzić. Na szczęście sam nie musi pozostawać im dłużny! Mountain climb - jak sama nazwa wskazuje wspinaczka na szczyt góry. Głównym utrudnieniem są tu rywale ale również porozstawiane... pułapki.

- jak sama nazwa wskazuje wspinaczka na szczyt góry. Głównym utrudnieniem są tu rywale ale również porozstawiane... pułapki. The Collector - które polega na jak najszybszym zebraniu jak największej ilości wystrzeliwanych

owoców.

- które polega na jak najszybszym zebraniu jak największej ilości wystrzeliwanych owoców. Destroyer - gracze w jak najszybszym czasie muszą zniszczyć obiekty danego koloru, osoba z

największą ilością punktów wygrywa. Na start każdy z trybów otrzyma po trzy plansze oraz cztery różne zwierzaki (kolejne będzie odblokowywało się w miarę postępów). I tu studio Blue Sunset Games zwraca się do graczy z prośbą: Celowo na materiałach na chwilę obecną zaprezentowaliśmy tylko wrednego kocura, ale być może macie własne propozycje i życzenia co do zawodnika, którym chcielibyście grać? Jeśli macie pomysł na zwierzaka to prześlijcie go na: pawel.matyjewicz@bluesunsetgames.com - najfajniejsze propozycje nagrodzimy kodami do gry w dniu premiery. Styl prac dowolny, może być to zarówno rysunek jak i krótki opis postaci - wszystko zależy od Waszej wyobraźni. Z góry dziękujemy za wasze wsparcie i wspólną zabawę!