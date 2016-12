Płać ile chcesz za gry Sierry

Jeszcze przez 13 dni macie okazję wzbogacić swoją bibliotekę gier PC o znakomite gry. Nie są to co prawda żadne nowości- niektóre zostały wydane dobre 20 lat temu-, ale tego typu gry się nie starzeją i w dalszym ciągu można się przy nich dobrze bawić. Za kwotę powyżej jednego dolara otrzymacie: Space Quest Collection

Phantasmagoria 1-2

Police Quest Collection

Shiftlings Za kwotę powyżej średniej wpłaty (aktualnie 9,82 dolara) dostaniecie ponadto: Arcanum: Of Steamworks and Magic Obscura

TimeShift

Quest for Glory 1-5

Gabriel Knight 1-3 Za kwotę powyżej 15 dolarów otrzymacie dodatkowo: Caesar 3-4

Geometry Wars 3

King's Quest Collection

Velocity 2X Za kwotę powyżej 20 dolarów otrzymacie ponadto: King's Quest: The Complete Collection Akcja jest dostępna pod TYM linkiem.