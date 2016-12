PlayStation Plus na styczeń z polskim akcentem

Od 3 Stycznia subskrybenci oferty PlayStation Plus będą mogli pobrać następujące tytuły: Day of the Tentacle Remaster (PS4, PS Vita) - wydana pierwotnie w 1993 roku przez Lucas Arts przygodówka w 2015 roku uplasowała się na 46. miejscu na liście najlepszych gier PC według magazynu PC Gamer. Jest to zabawna historia o trzech bohaterach, którzy podróżują w czasie, by powstrzymać tytułową mackę pragnącą podbić świat. W wyniku wadliwego wehikułu czasu, każdy z nich trafia do innej epoki historycznej. Odświeżona wersja posiada ulepszony interfejs i oprawę wizualną dopasowaną do dzisiejszych standardów.

This War of Mine: The Little Ones (PS4) - survivalowa gra polskiego 11 bit studios, nagradzana wielokrotnie w Polsce i na świecie. Wcielamy się w cywilów, którzy starają się przetrwać czasy okupacji - rozbudowujemy schron, podejmujemy decyzje moralne i plądrujemy okoliczne tereny w poszukiwaniu jedzenia i surowców.

The Swindle (PS4, PS3, PS Vita) - zręcznościowa gra niezależna w steampunkowej, kreskówkowej stylistyce. Wcielamy się tu w złodzieja włamującego się do różnego rodzaju budynków.

Titan Souls (PS4, PS Vita) -dwuwymiarowa gra akcji w stylistyce retro, która elementami gameplayu nawiązuje do Shadow of the Colossus. W roli młodego wojownika będziemy walczyć z golemami, które bronią dostępu do starożytnych artefaktów - każdy gigant posiada inne mocne i słabe strony.

Azkend 2 (PS4, PS Vita) - gra logiczna z gatunku "dopasuj trzy elementy"

Blazerush (PS3) - zręcznościowa gra wyścigowa z pojazdami wyposażonymi w różne dodatki (dopalacze, bronie itp). Akcja przedstawiona jest w rzucie izometrycznym