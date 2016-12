Powstaje film o człowieku, który pierwszy stanął na Księżycu

W styczniu 2017 roku ruszą zdjęcia do biograficznego filmu o życiu pierwszego człowieka, który stanął na Księżycu. Reżyser Damien Chazelle, który zasłynął z dramatu "Whiplash" (2014 r.) i romantycznego musicalu "La La Land" (2016 r.) ponownie zaprosił do współpracy jednego z najlepszych współczesnych aktorów - Ryana Goslinga. To właśnie on wcieli się w rolę Neila Armstronga. Scenarzystą został Josh Singer, który w tym roku zdobył Oskara za scenariusz do filmu "Spotlight".

Razem z Buzzem Aldrinem i Michaelem Collinsem kapitan Apollo 11 stał się naukową i kulturalną ikoną od czasu misji w 1969 roku. Kosmonauta zmarł w 2012 roku w wieku 82 lat po komplikacjach powstałych w wyniku operacji serca.