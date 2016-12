Telewizory Samsunga dostosują się do ciebie

Nie wiesz co oglądać? Oprogramowanie w nowych telewizorach Samsunga będzie uczyło się od ciebie twojego gustu i preferencji i prezentowało odpowiednie treści w trzech kategoriach. Pierwsza, sportowa, zapewni informacje o naszych ulubionych drużynach i o tym, gdzie można obejrzeć ich najbliższe mecze, a także aktualne związane z nimi statystyki. Z czasem informacje te mają zostać uzupełnione o treści z NBC Sports i UFC. Z kolei usługa muzyczna będzie potrafiła rozpoznawać piosenki aktualnie nadawane w telewizji i ma być zintegrowana z usługami Spotify, iHeartRadio, Napster, Deezer, Sirius XM, Vevo, Melon i Bugs. Ma być dostępna we Francji, Niemczech, Włoszech, Południowej Korei, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. A przynajmniej na razie. Ostatnia z usług, TV Plus, skupi się na dostępnych za opłatą treściach wysokiej jakości, oferując od razu pełne sezony seriali, zamiast kazać czekać użytkownikom na to, aż telewizja je wyemituje. Usługa ma być dostępna w Europie od kwietnia.