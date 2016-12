W Pokémon Go można już grać na zegarku Apple!

Gra, oprócz zegarka, nadal wymaga posiadania smartfona. Jednak z informacjami wyświetlanymi bezpośrednio na nadgarstku na pewno zaoszczędzicie sporo czasu i przegapicie mniej "poksów". Oprócz tego, instalując Pokemon Go na Apple Watchu, gra będzie wliczana do waszych codziennych treningów, a zegarek zliczać będzie pokonany przez was dystans podczas grania, spalone kalorie i tak dalej. Szkoda tylko, że do łapania Pokemonów nadal trzeba wyciągnąć telefon z kieszeni. Zegarek poinformuje was jedynie o tym, że w pobliżu znajduje się jakiś stworek.